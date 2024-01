Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Raub auf Tankstelle/Zwei Tatverdächtige festgenommen

Lohmar (ots)

Am Montagmorgen (22. Januar) kam es in Lohmar zu einem Raub auf eine Tankstelle. Die beiden Tatverdächtigen konnten wenig später in Tatortnähe festgenommen werden. Der Angestellte der Tankstelle im Ortsteil Scheiderhöhe an der Straße "An der Burg Sülz" gab an, dass der Überfall gegen 03:45 Uhr stattfand. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der 23-Jährige nach eigenen Angaben in einem kleinen Kühlraum. Als er hörte, dass jemand den Verkaufsraum betrat, drehte der junge Mann sich um und sah eine mit Sturmhaube vermummte Person. Diese bedrohte den Angestellten mit einem Schlagstock, nahm ihm sein Mobiltelefon ab und zwang ihn, sich in einem Lagerraum auf den Boden zu legen. Währenddessen durchsuchte ein zweiter Tatverdächtiger offenbar den Verkaufsraum, bevor beide gemeinsam die Tankstelle verließen. Dabei wurden sie von einer Zeugin beobachtet, die angab, dass die Fremden eine schwarze Sporttasche bei sich hatten und zu Fuß unterwegs waren. Außerhalb der Sichtweite der Zeugin bestiegen die Männer dann aber offenbar zur weiteren Flucht einen Pkw. Mit diesem kamen sie jedoch nicht weit. Nach wenigen hundert Metern rutschte das Auto auf einem Wirtschaftsweg zwischen der Straße "An der Burg Sülz" und der Sülztalstraße in einen Graben und steckte dort fest. Im Rahmen einer sofort ausgelösten Fahndung, bei der auch Polizisten aus dem Rheinisch-Bergischen-Kreis beteiligt waren, konnten die Tatverdächtigen in der Nähe des Fahrzeuges festgenommen werden. Einer von Ihnen räumte die Tatbeteiligung auch sogleich ein. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten der 26 Jahre alte Lohmarer und der 22-jährige Rösrather Zigaretten sowie Bargeld. Polizeibeamte brachten die Festgenommenen, die bereits polizeilich in Erscheinung getreten sind, zur Polizeiwache Siegburg, stellten das aufgefundene Diebesgut sicher und ließen den verunfallten Audi abschleppen. Durch die Polizisten wurde eine Strafanzeige wegen schweren Raubes gefertigt. Die Tatverdächtigen werden derzeit von der Kriminalpolizei zu den Vorwürfen vernommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (Uhl)

