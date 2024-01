Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Widerstand auf Polizeiwache/Mann festgenommen

Troisdorf (ots)

Am Donnerstag (18. Januar) leistete gegen 18:30 Uhr ein Mann auf der Troisdorfer Polizeiwache Widerstand. Polizisten nahmen ihn daher vorläufig fest. Etwa zwei Stunden zuvor war der 28-Jährige, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist, bei einem Polizeieinsatz wegen Diebstahls in der Maarstraße aufgefallen. Hier stellten Polizisten einige Gegenstände aus dem Besitz des Mannes, der selbst nicht anwesend war, sicher und hinterließen ihm eine Nachricht, dass er seine Sachen auf der Polizeiwache abholen könne. Als der Mann später dort erschien, verhielt er sich von vornherein verbal aggressiv und unkooperativ. Als er vor Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Wache verlassen wollte, stellte sich ihm ein Beamter in den Weg und forderte ihn zum Bleiben auf. Daraufhin stieß der Mann dem Polizisten unvermittelt mit beiden Armen in Richtung Oberkörper. Die Polizisten überwältigten den Widerständler und nahmen ihn vorläufig fest. Den 28-Jährigen, der noch am Abend aus der Haft entlassen wurde, erwarten Strafanzeigen wegen Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (Uhl)

