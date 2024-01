Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfallbilanz nach starkem Schneefall

Siegburg (ots)

Der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis wurden in der Zeit von Mittwoch (17. Januar), 12.00 Uhr, bis Donnerstag, (18. Januar), 07.00 Uhr, 39 Vorfälle gemeldet, die mutmaßlich im Zusammenhang mit dem Wetter standen.

Insgesamt sind der Polizei 35 Verkehrsunfälle mit Sachschaden und zwei Verkehrsunfälle mit Personenschaden gemeldet worden, bei denen Verkehrsteilnehmer leicht verletzt wurden. Zudem hatten sich an zwei Stellen in Hennef Fahrzeuge festgefahren und dadurch eine Gefahrenstelle bzw. Verkehrsbehinderung geschaffen.

Zwei Sachschadensunfälle ereigneten sich in Hennef. In Lohmar kam es zu drei Blechschäden. Für Much wurden zwei Unfälle gemeldet. In Niederkassel waren es sechs Kollisionen. In Siegburg krachte es insgesamt viermal.

Auf der Siegburger Straße in Sankt Augustin-Menden ereignete sich am Mittwochmittag ein mutmaßlich witterungsbedingter Auffahrunfall, bei dem eine 25-Jährige aus Meckenheim leicht verletzt wurde und zur Behandlung ins Krankenhaus kam.

Troisdorf kam im gesamten Stadtgebiet auf 20 Verkehrsunfälle. Am Junkersring in Spich rutschte ein Auto auf einen vor einer roten Ampel wartenden Wagen. Dabei wurde der 47-jährige Fahrer aus Köln, der am Steuer des wartenden Fahrzeuges saß, leicht verletzt. Eine Behandlung im Krankenhaus war offensichtlich nicht erforderlich.

Die bei den Unfällen entstandenen Sachschäden belaufen sich auf rund 100.000 Euro.

Einer der schwerwiegendsten Sachschadensunfälle ereignete sich am frühen Abend auf der Kriegsdorfer Straße in Troisdorf. Eine Frau war mit ihrem Auto gegen den Ampelmast der dortigen Fußgängerampel gerutscht. Teile des Ampelmastes waren abgefallen. Der Sachschaden wurde auf circa 13.000 Euro geschätzt. Die Fachfirma für die Reparatur der Ampel wurde verständigt. Die Fahrerin musste ein Verwarngeld wegen nichtangepasster Fahrweise bezahlen.

Bitte fahren Sie weiterhin aufmerksam und der Witterungslage angepasst! (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell