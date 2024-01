Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Trickbetrüger erbeuten Bargeld

Hennef/Siegburg (ots)

Zwei Trickbetrüger trieben am Dienstag (16. Januar) in Hennef und Siegburg ihr Unwesen und erbeuteten Bargeld von mehreren hundert Euro.

Nachdem ein 74-jähriger Mann seine Hausbank an der Frankfurter Straße in Hennef gegen 11:00 Uhr verlassen hatte und zu seinem auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten PKW ging, wurde er auf den unbekannten Tatverdächtigen aufmerksam. Der Unbekannte stand vor einem Ticketautomaten. Da der Parkschein des 74-Jährigen noch nicht abgelaufen war, bot er diesen dem Unbekannten an. Der Tatverdächtige lehnte das Ticket zunächst ab. Als der Senior mit seinem Auto losfahren wollte, kam der Mann zur Fahrertür und fragte ihn, ob der Hennefer ihm eine 2-Euro-Münze wechseln könne. Der 74-Jährige öffnete sein Portemonnaie und zusammen suchten sie im Münzfach nach Kleingeld. Dann ging der Unbekannte weg. Als der Senior an der Kasse in einem Lebensmittelgeschäft bezahlen wollte, bemerkte er, dass 350 Euro Scheingeld in seiner Geldbörse fehlten.

Der Tatverdächtige kann folgendermaßen beschrieben werden:

Er ist zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 175 bis 180 cm groß. Er hat dunkle Haare und eine korpulente Statur.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich rund zwei Stunden später in Siegburg.

Gegen 13:00 Uhr hielt sich ein 81-jähriger Mann aus Erkrath (Kreis Mettmann) auf einem Parkplatz an der Mühlenstraße in Siegburg auf. An einem Ticketautomaten sprach ihn ein unbekannter Mann an. Unter dem Vorwand, ein Parkticket kaufen zu wollen, fragte er den Senior nach Wechselgeld. Der 81-Jährige öffnete seine Geldbörse. Da der Unbekannte gezielt nach unterschiedlichen Cent-Münzen fragte, suchten sie zusammen nach dem Kleingeld. Kurz danach ging der mutmaßliche Betrüger in Richtung Michaelsberg davon. Später stellte der Erkrather fest, dass rund 200 Euro Scheingeld aus seinem Portemonnaie entwendet worden waren.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

Er hat kurze, schwarze Haare und einen schwarzen Bart. Bekleidet war mit einem dunklen T-Shirt und einer dunklen Hose.

Ob es sich um ein und denselben Täter handelt und ob beide Taten in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Wer Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei in Siegburg unter 02241 541-3121 oder der Polizei in Hennef unter 02241 541-3521 in Verbindung. (Re)

