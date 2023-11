POL-AUR: Aurich - Aktentasche gestohlen Norden - Versuchter Einbruch in Imbiss Aurich - Zeugen nach Körperverletzung gesucht Ihlow - Auffahrunfall Wiesmoor - Transporter geriet in Brand

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Aktentasche gestohlen

Unbekannte haben in Aurich am Donnerstag eine Aktentasche gestohlen. Die Aktentasche, in welcher sich unter anderem Bargeld befand, war in der Zeit von 11:15 Uhr bis 11:45 Uhr in einem Fahrradkorb abgelegt. Das Fahrrad befand sich in einem Fahrradständer in der Kleinen Mühlenwallstraße. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

Norden - Versuchter Einbruch in Imbiss

Unbekannte haben versucht in einen Imbiss in Norden einzubrechen. Die Täter versuchten gewaltsam in das Gebäude im Neuen Weg in Norden zu gelangen. Ereignet hat sich der Vorfall in der Nacht zum Donnerstag zwischen 23 Uhr und 2 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Zu einer Körperverletzung in Aurich kam es bereits am Donnerstag den 9. November. Eine 15-jährige Jugendliche aus Aurich fuhr mit ihrem Fahrrad gegen 7:30 Uhr auf dem Radweg der Esenser Straße in Richtung Pferdemarkt. Auf Höhe einer Tankstelle kam ihr hierbei eine Radfahrerin entgegen. Diese trat im Vorbeifahren gegen das Fahrrad der Jugendlichen und brachte sie hierdurch zu Fall. Diese Radfahrerin soll circa 40-45 Jahre alt gewesen sein, trug rötliches, lockiges Haar, Sommersprossen und eine graue Jacke mit Pelz. Sie war in Begleitung eines Mannes mit grauen Haaren. Die Jugendliche wurde durch den Sturz verletzt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 6060 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Ihlow - Auffahrunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Ihlow wurde am Donnerstag eine Autofahrerin leicht verletzt. Die 32-jährige Frau aus Ihlow fuhr mit ihrem Skoda Fabia gegen 14 Uhr auf der Holtroper Straße und musste aufgrund einer roten Ampel abbremsen. Dies bemerkte ein 53-jähriger Mann aus Aurich zu spät und fuhr mit seinem Hyundai Tucson auf. Die 32-Jährige kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Sonstiges Geschehen

Wiesmoor - Transporter geriet in Brand

Aus bislang ungeklärter Ursache ist es am Freitagmorgen gegen 8 Uhr in Wiesmoor zum Brand eines Transporters gekommen. Der Mercedes Sprinter stand gegen 8 Uhr in einer Produktionshatte in der Ilextraße, als das Feuer ausbrach. Durch das Feuer wurden mehrere Fahrzeuge und das Gebäude beschädigt. Der Schaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt. Neben der Polizei waren die Feuerwehren Wiesmoor, Marcardsmoor und Middels mit 59 Einsatzkräften sowie das DRK und der Rettungsdienst vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell