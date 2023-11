Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht

In Wittmund hat sich am Dienstag eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 7.30 Uhr und 17.20 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Breslauer Straße einen geparkten VW Golf. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell