Bei einem Verkehrsunfall in Simonswolde (Gemeinde Ihlow) ist ein Kanalrohr beschädigt worden. Die Polizei sucht den Verursacher. Zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 11 Uhr, touchierte der bislang unbekannte Fahrzeugführer beim Rangieren in der Netti-Nagel-Straße das Rohr vor einem Grundstück. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Ein Autofahrer ist am Montag in Ihlow mit einem Baum kollidiert. Der 28-Jährige fuhr gegen 15.20 Uhr mit einem BMW auf der Oldersumer Straße in Richtung Simonswolde und geriet aus noch ungeklärter Ursache rechts auf den Grünstreifen. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, landete in einem Straßengraben und prallte gegen einen Baum. Der 28-Jährige wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW musste abgeschleppt werden.

Auf dem Inselparkplatz in Neßmersiel hat sich bereits Ende Oktober eine Unfallflucht ereignet. Wie erst jetzt bekannt wurde, beschädigte am Freitag, 27.10.2023, zwischen 8.15 Uhr und 12.30 Uhr ein bislang Unbekannter auf dem Parkplatz an der Strandstraße einen blauen VW Golf. Der Wagen wurde an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dornum unter 04933 992750 entgegen.

