LPI-J: Wieder aufgetaucht

Jena (ots) - Sich an der Auslage eines Baumarktes in der Brüsseler Straße bedient hatte sich am Donnerstagnachmittag ein 40-jähriger Mann. Nachdem er Waren von knapp 550,- Euro und in eine mitgeführte Tasche steckte, sprach ihn ein Mitarbeiter an. Somit flog der anberaumte Diebstahl auf. Die Waren verblieben im Markt, dafür gab es eine Anzeige ins Gepäck. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

