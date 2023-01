Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Einbruch in Handyladen/Wer kann Hinweise zu dem Täter geben?

Bensheim (ots)

Mehrere Smartphones im Wert von insgesamt über 6000 Euro, erbeuteten Kriminelle am späten Montagabend (16.01.), gegen 23.30 Uhr, beim Einbruch in einen Telekommunikations - Shop in der Hauptstraße. Die Täter schlugen zunächst mit einem Stein eine Scheibe der Filiale ein und flüchteten anschließend mit der Beute vom Tatort.

Zeugen beobachteten drei Verdächtige im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, die mit einem Auto davon rasten. Einer von ihnen trug weiße Nike-Schuhe, dunkle Jeans und eine schwarze Daunenjacke und hatte einen Bart. Ein weiterer Flüchtiger trug dunkle Kleidung, Basecap und ist ebenfalls Bartträger. Der Dritte war auch dunkel gekleidet.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell