LPI-J: Lebenslanges Hausverbot

Weimar (ots) - Am Donnerstagnachmittag befand sich ein 46jähriger Radfahrer an der roten Ampel vor der Brücke im Steinbrückenweg aus Richtung Belvederer Allee kommend. Hinter ihm hielt ein 72jähriger mit seinem VW. Als die Lichtzeichenanlage Grün zeigte, fuhren beide an, wobei der Radfahrer aus Unachtsamkeit nach links ausscherte und so mit dem VW zusammenstieß. Es entstand leichter Sachschaden an beiden, noch fahrbereiten Fahrzeugen. Personen wurden nicht verletzt. ...

