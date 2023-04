POL-H: Zeugenaufruf: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Kreisstraße (K) 240 in Gehrden

Hannover (ots) - Die Polizei Neustadt sucht Zeugen zu einer körperlichen Auseinandersetzung am 15.04.2023 zwischen mehreren Personen auf einem Parkplatz in der Justus-von-Liebig-Straße in Neustadt am Rübenberge. Dabei sind nach ersten Erkenntnissen vier Personen verletzt worden, eine davon schwer. Die ...

mehr