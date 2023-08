Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: PKW-Fahrt unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Uslar (ots)

Uslar, L554 zw. Adelebsen und Offensen, 27.08.2023, 01:15 Uhr

USLAR (Liek)

In der Nacht zu Sonntag wurde der Polizei mitgeteilt, dass in der Nähe der Baustelle auf der L554 zwischen Adelebsen und Uslar Offensen ein PKW ohne Kennzeichen im Graben stehe. Die eingesetzten Beamten konnten den 43-jährigen Fahrer zu Fuß in Verliehausen antreffen. Er leugnete die Fahrt zunächst und gab an, auf dem Weg zum Bahnhof Adelebsen zu sein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,80 Promille. Da bei ihm der zum Fahrzeug passende Fahrzeugschein sowie der Fahrzeugschlüssel aufgefunden wurden, wurde er zum Polizeikommissariat Uslar verbracht und eine Blutprobe wurde entnommen. Eine Fahrerlaubnis besaß der 43-Jährige nicht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Der PKW wurde durch ein Uslarer Abschleppunternehmen aus dem Gefahrenbereich verbracht.

