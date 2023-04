Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kellerbrand - Ursache unklar

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Westhagen, Hallesche Straße 05.04.2023, 07.48 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwochvormittag in einem Mehrparteienhaus in der Halleschen Straße ein Kellerabteil in Brand. Dabei entstand ein Schaden, der nach ersten Schätzungen im oberen fünfstelligen Bereich angesiedelt werden kann.

Gegen 07.48 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei über Notruf alarmiert. Die Rettungskräfte waren binnen weniger Minuten vor Ort und begannen mit den Löscharbeiten. Die im Hausflur befindlichen Bewohner wurden unverzüglich evakuiert und in der Plauener Straße in dem Bus einer örtlichen Verkehrsgesellschaft untergebracht. Insgesamt wurden drei Bewohner der insgesamt 57 dort gemeldeten Bewohner durch eine Rauchgasintoxikation verletzt und mit jeweils einem Rettungswagen zur Untersuchung ins Wolfsburger Klinikum verbracht.

Die Feuerwehr war mit über 60 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Wolfsburg, mehreren RTW-Besatzungen, der Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte, Ehmen und Fallersleben vor Ort.

Gegen 08.45 Uhr war der Brand gelöscht und der Brandort der Polizei übergeben. Diese hat den Brandort beschlagnahmt und mit den Untersuchungen zur Brandursache begonnen.

Von daher suchen die Ermittler Personen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können und bittet Zeugen, sich beim 1. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Telefon 05361/4646-0 zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell