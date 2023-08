Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Motorradunfälle im Bereich Einbeck

Einbeck (ots)

Einbeck, ros

Am Samstag, dem 26.08.2023, kam es im Bereich der Bundesstraße 3 zu zwei Verkehrsunfällen mit Motorradfahrenden.

Zunächst befuhr ein 63-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Gifhorn die Zufahrt von der Bundesstraße 3 kommend in Richtung Hannoversche Straße. Hierbei stürzte er im Verlauf der Rechtskurve aus noch unbekannter Ursache. Der Motorradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Die Zufahrt zur Bundesstraße 3 war zeitweilig gesperrt.

In den Nachmittagsstunden ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall mit einem beteiligten Motorradfahrer im Bereich der Bundesstraße 3, Höhe Tankstelle Mühlenbeck. Der 16-jährige Motorradfahrer aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont war im Begriff, die Bundesstraße 3 nach links auf das angrenzende Tankstellengelände zu verlassen. Dieses übersah eine 42-jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich Einbeck. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw. Der Motorradfahrer wurde hierbei leicht verletzt und es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro. Die Bundesstraße 3 war im Verlauf der Unfallaufnahme für längere Zeit in Fahrtrichtung Northeim gesperrt.

