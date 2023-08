Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte beschädigen das Gebäude einer Religionsgemeinschaft durch Graffiti

Uslar (ots)

Uslar, Zur Schwarzen Erde, 14.08. - 26.08.2023

USLAR (Liek) - Sachbeschädigung durch Graffiti

Am Samstag Vormittag entdeckten Angehörige einer Religionsgemeinschaft Schmierereien durch Graffiti an ihrem Gebäude. Es wurden zwei Schriftzüge in schwarzer Farbe an das weiße Gebäude gesprüht. Die Polizei Uslar bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell