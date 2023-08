Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw verliert Vorderreifen der mit entgegenkommendem Fahrzeug kollidiert

Northeim (ots)

Northeim, B 241, zwischen Hammenstedt und Katlenburg, Freitag, 25.08.2023, 13:25 Uhr

Northeim (sb) - Erschrocken hat sich eine 38-jährige Fahrzeugführerin aus Northeim, die mit ihrem VW Golf auf der Bundesstraße 241 von Katlenburg in Richtung Hammenstedt unterwegs war. Bei einem entgegenkommenden Mercedes löste sich während der Fahrt aus bislang ungeklärter Ursache der linke Vorderreifen, der anschließend frontal mit dem entgegenkommenden VW Golf der Northeimerin kollidierte, so dass dieser abgeschleppt werden musste. Der Schaden am Fahrzeug der Northeimerin wird auf zirka 6000 Euro geschätzt. Im Vergleich dazu viel der Schaden am verursachenden Fahrzeug mit zirka 100 Euro eher gering aus. Aber auch der Mercedes, mit dem ein 63-Jähriger aus Katlenburg unterwegs war, musste abgeschleppt werden.

