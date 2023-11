Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Großefehn - Unfallflucht

Auf der Rindelmeerstraße (K 104) in Holtrop kam es am Freitag zu einer Unfallflucht. Eine 18-Jährige fuhr gegen 16.05 Uhr auf der K 104 in Richtung B 72, als ihr in Höhe Westergastweg ein dunkler Skoda entgegenkam. Der Skoda geriet nach ersten Erkenntnissen auf ihren Fahrstreifen, sodass die 18-Jährige ausweichen musste. Hierbei geriet sie mit ihrem VW Polo in einen Graben. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Er soll einen dunklen Skoda mit Auricher Städtekennung gefahren haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Aurich-Walle - Jugendliche Radfahrer gesucht

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag in Aurich-Walle ereignet hat. Gegen 13.35 Uhr fuhren nach ersten Erkenntnissen zwei Jugendliche mit ihren Fahrrädern auf dem Radweg entlang der Utlandshörner Straße in Richtung Moordorfer Straße. Im Einmündungsbereich Tummelbuscher Straße / Utlandshörner Straße stieß einer der Beiden mit einem silbernen Mercedes zusammen und stürzte. Beide Jungen fuhren anschließend weiter, sodass vor Ort kein Austausch der Personalien stattfand. Derjenige, der stürzte, wird beschrieben als etwa 1,76 Meter groß mit schwarzen Haaren. Beide Jungen sollen etwa 15 Jahre alt gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Wiesmoor - Fahrradfahrer war betrunken

Einen betrunkenen Fahrradfahrer hat die Polizei am Sonntag in Wiesmoor angehalten. Gegen 3.15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 42-jährigen Radfahrer in der Pollerstraße. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von mehr als 2,6 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

Norden - Fußgänger angefahren

In Norden ist am Sonntag ein Fußgänger von einem Auto angefahren worden. Gegen 16.10 Uhr fuhr ein 52-jähriger VW-Fahrer auf der Straße Am Hafen und wollte vor dem Kreisverkehr nach rechts in Richtung Dammstraße abbiegen. Hierbei übersah er offenbar einen 75-jährigen Mann, der den dortigen Fußgängerweg überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Der 75-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Aurich - Unfallflucht

Am Montagmorgen hat sich in Aurich eine Unfallflucht ereignet. Gegen 9.30 Uhr rangierte ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz einer Arztpraxis an der Straße Am Ostbahnhof und touchierte die Beifahrerseite eines lilafarbenen VW Golf. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, flüchtet der Verursacher. Er fuhr nach ersten Erkenntnissen einen weißen Mercedes SUV. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 6062125.

