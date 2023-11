POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 11.11.2023

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Aurich

Gefährliche Körperverletzung

Aurich - Am Freitagabend, gegen 22:45 Uhr, kam es bei einer Feierlichkeit in einer Wohnung in der Fockenbollwerkstraße zu einem Streit zwischen einem 36-jährigen und einem 28-jährigen Mann, die beide in Aurich wohnen. Im Rahmen des Streites verletzte der ältere Mann seinen Kontrahenten leicht mit einem Messer. Der Angreifer konnte in der Wohnung angetroffen und für Folgemaßnahmen der hiesigen Dienststelle zugeführt werden.

Widerstand gegen Polizeibeamte

Aurich - Kräfte der Auricher Polizei wurden am Freitagmittag, gegen 13:35 Uhr, zu einem Einsatz in die Straße "Zum Fernsehturm" gerufen. Im Rahmen des Einsatzes wollte sich eine 31-jährige Frau aus Aurich vom Einsatzort entfernen und musste von den Polizeibeamten festgehalten werden. Die Frau versuchte weiter, sich aus den Griffen zu befreien und musste durch die Einsatzkräfte zu Boden gebracht werden. Zusätzlich spuckte sie einem Polizeibeamten ins Gesicht. Niemand wurde verletzt. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Südbrookmerland - Ein 25-jähriger Mann aus Südbrookmerland wurde am Freitagabend, gegen 22:55 Uhr, in der Alt-Münkeboer Straße mit seinem Roller angehalten. Im Verlauf der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann über keine Fahrerlaubnis verfügte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Wiesmoor - Leicht verletzt wurde ein 33-jähriger Radfahrer aus Wiesmoor bei einem Unfall am Freitagmorgen gegen 06:35 Uhr. Ein 36-jähriger PKW-Fahrer aus Wiesmoor befuhr den Jannburger Weg in Richtung Hauptstraße. Dort missachtete er die Vorfahrt und kollidierte im Einmündungsbereich mit dem Radfahrer, welcher den Radweg neben der Hauptstraße befuhr.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Aurich - Ein unbekannter Verursacher hat am Dienstag, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 18:50 Uhr, einen schwarzen BMW beschädigt. Der PKW war im Tatzeitraum auf dem Parkplatz einer Krankenkasse in der Lambertistraße in Aurich geparkt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Altkreis Norden

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Norden - Am Freitag, gegen 20:20 Uhr, hat sich in der Straße "Am Fridericussiel" ein Unfall ereignet. Zu dieser Zeit befuhr ein bislang Unbekannter mit seinem PKW die Straße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in einen Gartenzaun, wodurch Sachschaden entstand. Der Verursacher flüchtete unerlaubt vom Unfallort. Für sachdienliche Hinweise kann man sich bei der Polizei in Norden melden.

Landkreis Wittmund

Hausfriedensbruch mit anschließender Beleidigung zum Nachteil der eingesetzten Beamten Wittmund - Am Freitagnachmittag, gegen 17:15 Uhr, kam es an einer Anschrift in der Straße "Alter Postweg" zu einem Einsatz, nachdem gemeldet wurde, dass sich ein 34-jähriger Mann aus Wittmund unerlaubt am Einsatzort aufhalte. In der anschließenden Kontrolle, in der ihm mitgeteilt wurde, dass ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet werde, zeigte der uneinsichtige Beschuldigte den eingesetzten Beamten die Mittelfinger. In Folge dessen wurde ein weiteres Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

