POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich-Wittmund für Samstag

Sonntag, 11./12.11.2023

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Nach Verkehrsunfall betrunken davongefahren

Am Samstagnachmittag wurden ein 44-jähriger Fahrer eines Pkw und ein mitfahrendes, 10-jähriges Kind leicht verletzt. Sie fuhren gegen 16:45 Uhr auf dem Postweg in Richtung Holtrop, als ein vom Süderweg kommender Pkw auf den Postweg auffuhr, dem genannten Pkw die Vorfahrt nahm und es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der unfallverursachende Pkw entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Verfahren richtet sich gegen einen 43-jährigen Mann, der schließlich an seiner Wohnanschrift in Großefehn angetroffen werden konnte. Aufgrund einer erheblichen Alkoholisierung von über 2 Promille wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Großefehn - Ohne Führerschein gefahren

In Großefehn wurde eine Polizeistreife auf einen, auf dem Postweg fahrenden, Rollerfahrer aufmerksam und führte schließlich eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 18-jährige Fahrer aus Großefehn lediglich über eine Mofa-Prüfbescheinigung verfügt und nicht Inhaber der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Der junge Mann wird sich im Rahmen eines eingeleiteten Strafverfahrens verantworten müssen.

Großefehn - Pkw von der Fahrbahn abgekommen

Eine 21-jährige Frau aus Großefehn befuhr am frühen Abend, etwa gegen 18:20 Uhr, den Postweg in Richtung Ostgroßefehn, kam von der Straße ab, geriet ins Schleudern und landete im Straßengraben. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfallgeschehen leicht verletzt. Aufgrund der erforderlichen Bergung des Pkw waren die aufnehmenden Polizeibeamten bis etwa 20:00 Uhr am Unfallort.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Ohne Versicherung unterwegs

Am Samstagabend, gegen 22:45 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife in der Schulstraße in Norden einen PKW. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug aktuell kein Versicherungsschutz besteht. Der 32-jährige Mann aus Hage, welcher mit dem Fahrzeug unterwegs war und welchem das Fahrzeug auch gehört, wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Norden - Ohne Versicherung, aber dafür berauscht gefahren

Am frühen Samstagabend, gegen 20:00 Uhr, wurde der Fahrer eines PKW in der Pottbackerslohne in Norden von einer Polizeistreife kontrolliert. Die Kontrolle ergab gleich mehrere Verstöße. So wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug keine Haftpflichtversicherung besteht. Zudem stellte sich heraus, dass der 35-jährige Fahrer des PKW unter Drogeneinfluss stand. Bei dem 35-jährigen Norder wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Sonstiges

Norden - Diverse Diebstähle aus Kellerräumen

In den vergangenen Wochen kam es im gesamten Stadtgebiet der Stadt Norden vermehrt zu Einbruchsdiebstählen und Diebstählen aus Kellerräumen. Zumeist befinden sich die tatbetroffenen Keller in Mehrfamilienhäusern. Aus diesem Grund appelliert die Polizei daran, dass die Eingangstüren zu Mehrfamilienhäusern - auch tagsüber - möglichst geschlossen bleiben sollten. Zudem wird insgesamt zu einer erhöhten Wachsamkeit geraten.

