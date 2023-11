Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Zeugen gesucht

Südbrookmerland - Wohnmobil beschädigt

Norderney - Mann in Gaststätte geschlagen

Norderney - Zechbetrug endete in Gewahrsamszelle

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei, die sich am Sonntag in einer Diskothek in Großefehn zugetragen hat. Gegen 4.55 Uhr soll ein 28-Jähriger einen 36-Jährigen geschlagen und getreten haben. Das mutmaßliche Opfer wurde leicht verletzt. In dem Zusammenhang soll zudem eine weitere männliche Person einem 18-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 04944 914050 zu melden.

Südbrookmerland - Wohnmobil beschädigt

In der Tom-Brook-Straße in Südbrookmerland kam es zu einer Sachbeschädigung. Beschädigt wurde die Fahrerscheibe eines Wohnmobils. Die Tatzeit ist zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norderney - Mann in Gaststätte geschlagen

In einer Gaststätte auf Norderney kam es in der Nacht zu Samstag zu einer Körperverletzung. Gegen 0.45 Uhr wurde in der Lokalität in der Wedelstraße ein 52-jähriger Mann von einer männlichen Person geschlagen und verletzt. Hinweise auf einen Tatverdächtigen liegen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Norderney - Zechbetrug endete in Gewahrsamszelle

Eine Frau hat in der Nacht zu Sonntag wiederholt die Polizei auf Norderney beschäftigt. Die 56-Jährige fiel zunächst gegen 23.30 Uhr in einer Gaststätte in der Osterstraße auf, weil sie diverse Getränke konsumiert hatte und diese nicht bezahlen wollte. Der Aufforderung, die Kneipe zu verlassen, kam sie nicht nach, sodass die Polizei hinzugerufen wurde. Der Frau wurde ein Hausverbot erteilt und die Beamten fertigten eine Strafanzeige. Wenig später fiel die 56-Jährige erneut auf - in einer Diskothek in der Kirchstraße. Dort verstieß sie gegen ein bereits bestehendes Hausverbot. Die Frau wurde letztlich von den Beamten in Verhinderungsgewahrsam genommen. In dem Zusammenhang beleidigte sie die eingesetzten Beamten und leistete Widerstand. Zudem spuckte sie eine Polizistin an. Es wurden in der Nacht diverse Strafverfahren gegen die amtsbekannte 56-Jährige eingeleitet. Die Nacht verbrachte die Beschuldigte dann in einer Zelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell