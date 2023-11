Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Einbruch in Wohnhaus

Wittmund - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Unbekannte sind in ein Wohnhaus in Friedeburg eingebrochen. Zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, stiegen die Täter im Abickhafer Feldweg gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, aber nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Auf der Emdener Straße in Wittmund kam es am Wochenende zu einer Unfallflucht. Ein bislang Unbekannter touchierte in Höhe der Hausnummer 22 einen braunen Opel Zafira an der Fahrerseite. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Der Zeitpunkt des Unfalls liegt zwischen Samstag, 21.30 Uhr, und Sonntag, 11.45 Uhr. Die Polizei bittet unter 04462 9110 um Hinweise.

