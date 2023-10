BPOL-KL: Widerstand gegen Bundespolizisten

Mainz-Gonsenheim (ots) - Um eine Kollision mit einer männlichen Person zu vermeiden, musste am Morgen des 16. Oktober 2023 ein Zug der vlexx GmbH eine Schnellbremsung einleiten. An einem beschrankten Bahnübergang in Mainz-Gonsenheim überquerte ein Radfahrer trotz geschlossener Schranke die Gleise. Der Mann umfuhr die geschlossene Schranke, woraufhin die Triebfahrzeugführerin eine Schnellbremsung einleitete. Die ...

mehr