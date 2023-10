Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Fahrradfahrer sorgt für Schnellbremsung eines Zuges

Mainz-Gonsenheim (ots)

Um eine Kollision mit einer männlichen Person zu vermeiden, musste am Morgen des 16. Oktober 2023 ein Zug der vlexx GmbH eine Schnellbremsung einleiten. An einem beschrankten Bahnübergang in Mainz-Gonsenheim überquerte ein Radfahrer trotz geschlossener Schranke die Gleise. Der Mann umfuhr die geschlossene Schranke, woraufhin die Triebfahrzeugführerin eine Schnellbremsung einleitete. Die männliche Person konnte die Gleise kurz vor der Bahn passieren und zeigte trotz Achtungspfiff keine Reaktion und setze seine Fahrt fort. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt. Gegen die unbekannte männliche Person wird ein Strafverfahren wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei eindringlich vor den Gefahren, die beim unbefugten Betreten von Gleisanlagen bestehen. Bahnübergänge dürfen nur bei geöffneten Schranken überquert werden. Auf vielen Strecken sind Züge beinahe lautlos und mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs. Des Weiteren haben Züge einen langen Bremsweg und können nicht ausweichen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell