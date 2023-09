Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Innerhalb von 7 Minuten - Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Dortmund - Erftstadt (ots)

Am gestrigen Nachmittag (12. September) beabsichtigten zwei Gesuchte die grenzpolizeiliche Kontrolle am Dortmunder Flughafen zu passieren. Bundespolizisten nehmen zwei Männer fest.

Gegen 14:50 Uhr wurde ein 35-Jähriger an der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges in Richtung Iasi/ Rumänien vorstellig. Überprüfungen ergaben, dass der rumänische Staatsangehörige durch die Staatsanwaltschaft Dortmund per Haftbefehl gesucht wurde. Diese hatte ihn rechtskräftig, wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, zu einer Geldstrafe von 59 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt. Da er den Geldbetrag nicht beglichen und sich zum Strafantritt nicht gestellt hatte, wurde er zur Festnahme ausgeschrieben. Der Verurteilte konnte die geforderte Summe von 590 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) noch am Flughafen bezahlen und somit seine Reise fortsetzen, statt rund 2 Monate in einer Justizvollzugsanstalt zu verbringen.

Nur wenige Minuten später, wurde ein rumänischer Staatsbürger an der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges aus Richtung Iasi/ Rumänien vorstellig. Durch Recherchen stellen die Beamten eine Fahndungsausschreibung fest. Das Amtsgericht Marburg hatte den 27-Jährigen bereits im Dezember 2020 rechtskräftig, wegen der Urkundenfälschung in Tatmehrheit mit Fahren ohne Fahrerlaubnis, zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätze zu je 25 Euro, verurteilt. Auch er hatte den geforderten Betrag bisher nicht beglichen, weswegen er durch die Staatsanwaltschaft zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Da der Erfstädter die Summe von insgesamt 1.250 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) nicht aufbringen konnte, wurde er festgenommen und für knapp zwei Monate einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. *

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell