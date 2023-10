Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann durchwühlt Koffer im ICE

Mainz (ots)

In der Nacht auf den 9. Oktober 2023 erreichte die Bundespolizei in Mainz um ca. 00:30 Uhr ein weitergeleiteter Notruf einer jungen Frau. Diese gab an in einem ICE Richtung Mainz zu sitzen und ein verhaltensauffälliger Mann durchwühle ihren Koffer. Nach Einfahrt des Zuges in Mainz konnte der 38-Jährige durch die Polizei festgestellt werden. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass er ein Tierabwehrspray sowie Betäubungsmittel mit sich führte. Der Mann war bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und befand sich zurzeit auf Bewährung. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft befürwortete diese die Beantragung der Untersuchungshaft. Entsprechend wurde der Mann am 9. Oktober 2023 dem zuständigen Richter vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt in Rohrbach verbracht. Den Mann erwarten Strafanzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen, Beleidigung sowie des Diebstahls mit Waffen im Versuch.

