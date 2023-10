Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Unbekannte stehlen Rucksack im Park - die Polizei bittet um Hinweise - Velbert - 2310038

Am Dienstagabend, 10. Oktober 2023, wurde einem 34-Jährigen am Alten Kirchplatz an der Offerstraße in Velbert sein Rucksack von zwei Unbekannten gestohlen. Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend in Richtung Innenstadt und verloren dabei ihre Tatbeute. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war geschehen:

Gegen 17 Uhr hielt sich der 34-jährige Velberter gemeinsam mit einer Zeugin und einem Zeugen in einem Park hinter der alten Kirche Velbert auf. Dort wurde er von einem der beiden Tatverdächtigen gefragt, wie spät es sei. Als der Geschädigte auf seine Uhr sah, griff der andere Tatverdächtige nach dem auf der Bank liegenden Rucksack des Velberts und flüchtete.

Ein Zeuge lief dem Tatverdächtigen bis in die Innenstadt hinterher. An der Bahnhofstraße konnte der Unbekannte entkommen, ließ jedoch auch den entwendeten Rucksack fallen.

Der 34-jährige Velberter informierte die Polizei, die die flüchtigen Tatverdächtigen trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung nicht mehr antreffen konnten. Diese können folgendermaßen beschrieben werden:

Erster Tatverdächtiger:

- männlich - 17 bis 19 Jahre alt - 170 bis 180 cm groß - südosteuropäisches Erscheinungsbild - schwarze Hose, schwarzer Kapuzenpullover, weiße Sneaker

Zweiter Tatverdächtiger:

- männlich - 17 bis 19 Jahre alt - 175 bis 180 cm groß - südosteuropäisches Erscheinungsbild - schwarze Cargohose, beiger Kapuzenpullover mit Reißverschluss, dunkle Sportschuhe

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Diebstahls ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen sowie zu der Identität der Tatverdächtigen oder deren Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, in Verbindung zu setzen.

