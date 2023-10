Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte blenden Busfahrer mit Laserpointer - Polizei ermittelt - Erkrath - 2310037

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Auf der Karschhauser Straße in Erkrath kam es am Dienstag, 10. Oktober 2023, gegen 23:30 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, als ein Busfahrer von Unbekannten mit einem Laserpointer geblendet wurde.

Das war geschehen:

Der 41-jährige Busfahrer fuhr mit dem Linienbus, als er während der Fahrt von einem Laserpointer geblendet wurde, wodurch er irritiert war und infolgedessen stark abbremsen musste. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Zwei Tatverdächtige flohen daraufhin Richtung Hochdahler Markt. Bereits zwei Stunden zuvor wurde der Busfahrer an der Haltestelle Hochdahler Markt in der Halteposition geblendet.

Beide Tatverdächtigen werden auf ein Alter zwischen 15 und 16 Jahren geschätzt, hatten eine schlanke Figur und ein südländisches Erscheinungsbild. Darüber hinaus liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Erste Person:

- kurze, schwarze Haare - bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose - trug eine Brille

Zweite Person:

- schulterlange, schwarze Haare - bekleidet mit einem schwarzen Oberteil und einer schwarzen Jogginghose

Die Polizei bittet dringend um Hinweise von möglichen Zeuginnen und Zeugen und fragt: Wer hat am Dienstagabend verdächtige Beobachtungen an der Karschhauser Straße oder am Hochdahler Markt gemacht oder kann Hinweise zu den tatverdächtigen Jugendlichen geben?

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Erkrath, Telefon 02104 9480 6450, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell