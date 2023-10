Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Mettmann/Langenfeld - 2310034

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Mettmann ---

Am Donnerstagnachmittag, 5. Oktober 2023, befuhr der Fahrer eines Linienbusses gegen 15:30 Uhr die Johannes-Flintrop-Straße in Fahrtrichtung Talstraße. In der Kurve auf Höhe der Breite Straße touchierte der Fahrer eines blauen Ford Kombi (mit einem Fahrradträger am Heck) die linke Seite des Busses. Es entstanden Lackschäden am Bus, die auf etwa 900 Euro geschätzt werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Auf einem Supermarkt-Parkplatz am Hugo-Zade-Weg stellte die Fahrerin eines grauen Ford EcoSport am Montag (9. Oktober 2023) gegen 12 Uhr ihr Fahrzeug ab. Während sie abwesend war, rangierte der Fahrer eines grauen VW Golfs laut Zeugenaussagen im Beisein einer weiblichen Insassin neben dem abgestellten Ford und beschädigte diesen während des Parkvorgangs. Der geschätzte Schaden liegt bei 500 Euro.

Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: Circa 70 bis 80 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, humpelnder Gang, bekleidet mit einer dunkelgrauen Jacke und einer hellen Hose.

Die weibliche Beifahrerin wies folgende Merkmale auf: Circa 70 bis 80 Jahre alt, etwa 160 cm groß, schlank, humpelnder Gang, bekleidet mit einem hellen Oberteil und einer hellen Hose sowie einer orangefarbenen Weste.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell