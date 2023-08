POL-BO: Nachtrag: 18-Jähriger nach versuchtem Raub auf Kiosk identifiziert - Zweiter Täter noch unbekannt

Bochum (ots) - Am frühen Mittwochmorgen, 23. August, ist es in Bochum-Mitte zu einem Einbruch in eine Jugendherberge gekommen. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Nach aktuellem Kenntnisstand verschaffte sich ein 25-jähriger Bochumer gegen 4.15 Uhr gewaltsam Zugang zum Innenraum der Jugendherberge an der Humboldtstraße. Hier erbeutete er Bargeld. Noch ...

