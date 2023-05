Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Streit mit Messer verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am späten Mittwochabend (10.05.2023), gegen 22:10 Uhr, geriet ein 34-jähriger Ludwigshafener in der Wredestraße (zwischen Bismarck- und Ludwigstraße) mit mehreren Personen in Streit. Im weiteren Verlauf stach, nach Angaben von Zeugen, ein Mann aus einer Gruppe von drei Personen heraus mit einem Messer in Richtung des 34-Jährigen und verletzte ihn an der Hand. Der Täter, sowie seine Begleiter, konnten vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Durch den hinzugezogenen Rettungsdienst wurde der Mann versorgt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Da er sich dabei aggressiv verhielt, musste er von einer Polizeistreife begleitet werden.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen oder seiner Begleiter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell