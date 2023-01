Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Fünfter Einbruchsdiebstahl

Edenkoben (ots)

Als fünfte Tat in derselben Nacht (von Freitag auf Samstag) wurde der Edenkobener am Abend des Samstags noch ein Einbruch in ein Restaurant in der Weinstraße mitgeteilt. Auch hier entstand erheblicher Sachschaden an der Eingangstür durch die brachiale Vorgehensweise der Täter, weiterhin wurde ein vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Es werden weiterhin Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich mit der Edenkobener Polizei (06323 - 9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

