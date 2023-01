Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Anlieger?

Bild-Infos

Download

Edesheim (ots)

Auch am heutigen Sonntag führte die Edenkobener Polizei eine Schwerpunktkontrolle im Edesheimer Wohngebiet mit den Straßenzügen "In den Elfmorgen" bis "An der Blenk" durch, da auch diese Straßen aufgrund der bestehenden innerörtlichen Baustelle nur Anliegerverkehr vorbehalten ist. Alle anderen Verkehrsteilnehmer müssen die ausgeschilderte Umleitung nutzen. Innerhalb von nur einer halben Stunde mussten erneut sechs Fahrer ein Verwarnungsgeld bezahlen, weil sie sich nicht an die Beschilderung hielten und den Ortsbereich ohne Anlieger zu sein verbotswidrig befuhren.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell