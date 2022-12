LPI-G: Revisionsklappe beschädigt

Greiz (ots) - Greiz: Am Freitag, dem 23.12.2022, gegen 13:30 Uhr, stellten Polizeibeamte in der Fußgängerunterführung zwischen Neustadtring und Poststraße eine Schmiererei fest. Bislang unbekannte Täter hatten die Losung "Deutschland SS" aufgebracht. Dabei wurden SS-Runen verwendet. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

