POL-ME: Containerbrände neben Wohnhaus - die Polizei ermittelt - Monheim am Rhein - 2310031

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 10. Oktober 2023, kam es im Berliner Viertel in Monheim am Rhein zu einem Brandausbruch an mehreren Müllcontainern neben einem Wohnhaus. Die Polizei geht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Das war geschehen:

Gegen 4:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei sowie der Feuerwehr der Stadt Monheim am Rhein zu einem Brandausbruch an mehreren Müllcontainern an der Weddinger Straße gerufen. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein größerer Schaden abgewendet werden. Dennoch brannten sechs Müllcontainer vollständig ab und drei weitere wurden beschädigt. An dem ungefähr 15 Meter entfernten Mehrfamilienhaus entstand glücklicherweise kein Sachschaden.

Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten keine Tatverdächtigen im Umfeld angetroffen werden.

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Brandgeschehen machen können, sich jederzeit mit der Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594 6350, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell