POL-ME: 74-jähriger Pedelec-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - Monheim am Rhein - 2310029

Mettmann (ots)

Auf der Opladener Straße in Monheim am Rhein wurde ein 74-Jähriger am Montagmorgen, 9. Oktober 2023, bei einem Alleinunfall schwer verletzt.

So ereignete sich der Unfall:

Der Monheimer befuhr gegen 9:10 Uhr mit seinem Pedelec den gemeinsam Geh- und Radweg an der Opladener Straße in Richtung Langenfeld. Auf Höhe der Straße Am Kieswerk verlor der Senior aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Das Pedelec wies starke Beschädigungen auf.

