Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2310026

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Ina-Seidel-Weg sind am Sonntag (8. Oktober 2023) bislang noch unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Einbrecher im Zeitraum zwischen 17:40 Uhr und 21:15 Uhr Zugang in den Garten des Hauses, wo sie dann die Terrassentür einer Wohnung im Erdgeschoss aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung nach Wertgegenständen. Entwendet wurde unter anderem Bargeld.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

Bislang noch unbekannte Täter sind am Freitagabend (6. Oktober 2023) in eine Doppelhaushälfte am Eduard-Dollerschell-Weg in Wülfrath eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hebelten sie dazu zwischen 18:05 Uhr und 21:05 Uhr die Terrassentür des Hauses auf, welches sie dann anschließend nach Wertgegenständen durchsuchten. Entwendet wurde unter anderem Schmuck.

Im Tatzeitraum zwischen 10 Uhr am Samstag (30. September 2023) und 11:15 Uhr am Samstag (6. Oktober 2023) sind bislang noch unbekannte Täter in ein Haus an der Straße "Am Müllerbaum" eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Zu einem so genannten "Blitzeinbruch" kam es am Freitag (6. Oktober 2023) in ein Einfamilienhaus an der Rehhecke. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen drangen die noch unbekannten Täter im Zeitraum zwischen 16:05 Uhr und 16:15 Uhr mutmaßlich durch ein geöffnetes Fenster in das Haus ein, welches sie dann nach Wertgegenständen durchsuchten. Entwendet wurde unter anderem Bargeld.

Im Tatzeitraum zwischen 10 Uhr am Samstag (7. Oktober 2023) und 18:55 Uhr am Sonntag (8. Oktober 2023) sind bislang noch unbekannte Täter in ein Haus an der Karl-Zurlo-Straße in Ratingen eingebrochen. Hierzu hebelten die Einbrecher die Terrassentür des Reihenhauses auf. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

In der Nacht zu Samstag (7. Oktober 2023) sind bislang noch unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Kohlendey" eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen brachen die Täter zwischen 18:45 Uhr am Freitagabend (6. Oktober 2023) und 1 Uhr nachts am Samstag (7. Oktober 2023) ein Kellerfenster des Hauses auf, durch das sie sich dann Zugang in das Haus verschafften. Anschließend durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen. Entwendet wurde unter anderem Bargeld.

In der Nacht zu Freitag (6. Oktober 2023) ist ein bislang noch unbekannter Täter in ein Bistro am Marktplatz in Ratingen eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen öffnete der noch unbekannte Täter gegen 4:10 Uhr gewaltsam ein Fenster des Bistros, ehe er sich dann an der Kasse zu schaffen machte und Bargeld entwendete. Zu dem Täter liegt die folgende Beschreibung vor:

- männlich - circa 20 bis 30 Jahre alt - schlanke Statur - trug einen roten Kapuzenpullover und darüber einen grauen Pullover - trug eine schwarze Jogginghose der Marke "Adidas" - trug weiße Turnschuhe - führte eine Tragetasche mit der Aufschrift "TK-Maxx" mit sich - hatte Handschuhe an

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Bislang noch unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag (29. September 2023) und Freitag (6. Oktober 2023) in ein Einfamilienhaus an der Feldheider Straße in Erkrath-Hochdahl eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter durch den Wintergarten Zugang in das Haus, welches sie sodann nach Wertgegenständen durchsuchten. Was entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Am Sonntagnachmittag (8. Oktober 2023) sind zwei bislang noch unbekannte Täter in eine Wohnung an der Bahnstraße eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte sich das Duo gegen 16:30 Uhr gewaltsam Zugang in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss verschafft und dort ein Paket entwendet. Hierbei waren sie von einem anderen Bewohner des Hauses überrascht worden: Dieser hatte ein verdächtiges Geräusch gehört und als er daraufhin nach dem Rechten schaute, sah er zwei junge Männer, die fluchtartig das Treppenhaus verließen. Diese sollen ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben und beide etwa 20 Jahre alt gewesen sein. Zudem trugen beide jeweils einen Jogginganzug. Die Polizei fahndete nach dem Einbrecherduo, konnte dieses jedoch im Umfeld nicht mehr antreffen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In Monheim am Rhein hat am Freitagabend (6. Oktober 2023) eine Frau zwei Einbrecher auf frischer Tat überrascht. Folgendes war geschehen: Gegen 19:50 Uhr war die Frau zu dem Haus an der Salzburger Straße gegangen. Als sie die Tür öffnete, sah sie, dass sich zwei Personen in dem Haus aufhielten, die bei Erblicken der Monheimerin fluchtartig aus dem Küchenfenster kletterten und in Richtung Bregenzer Straße und des dortigen Wendehammers davonrannten. Die Frau alarmierte einige Minuten später die Polizei, die jedoch leider in der daraufhin eingeleiteten Fahndung keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte. Zu den beiden Einbrechern liegen die folgenden Beschreibungen vor:

Erster Täter:

- männlich - etwa 1,65 Meter groß - schlanke Statur - schwarze Haare, schwarzer Bart - trug eine schwarze Hose und ein schwarzes T-Shirt

Der zweite Täter soll etwas größer gewesen sein. Er war ebenfalls schwarz gekleidet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

