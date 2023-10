Polizei Mettmann

POL-ME: Einbruch in Kosmetiksalon - Hilden - 2310023

Mettmann (ots)

Bislang noch unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag (6. Oktober 2023) in Hilden in einen Kosmetiksalon eingebrochen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 1:30 Uhr wurde ein Bewohner des Geschäfts- und Wohnhauses an der Gerresheimer Straße durch ein lautes Krachen aufgeschreckt. Als er aus dem Fenster nach dem Rechten schaute, sah er, dass Unbekannte augenscheinlich gerade in den im Erdgeschoss befindlichen Kosmetiksalon eingebrochen waren, indem sie einen Gullideckel durch die Schaufensterscheibe geworfen hatten.

Der Zeuge alarmierte daraufhin die Polizei, die jedoch leider trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung keine Verdächtigen mehr antreffen konnte. Bei ihren Ermittlungen in dem Kosmetiksalon stellten die Beamten dann fest, dass unter anderem ein mehr als 10.000 Euro wertvolles Lasergerät zur Haarentfernung entwendet worden war. Leider liegt zu den Einbrechern keine Personenbeschreibung vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Einbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

