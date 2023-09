Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zeugen gesucht - Jugendliche verletzen 11-Jährigen

Recklinghausen (ots)

Bislang unbekannte Jugendliche sollen am Mittwochabend (ca. 18:30) auf einem Spielplatz an der Klarastraße Gegenstände (Bücher, Chipstüte) angezündet haben. Teile der brennenden Schnipsel warfen sie in die Richtung von zwei Kindern. Ein 11-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Die Verletzung wurde in einem Krankenhaus behandelt.

Die Tatverdächtigen konnten ledig als 14-18 Jahre alt, schlank und dunkel bekleidet beschrieben werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell