POL-ME: Zwei Fahrzeuge ausgebrannt: Die Polizei bittet um Hinweise - Ratingen - 2310025

In Ratingen sind in der Nacht auf Samstag, 7. Oktober 2023, zwei Autos ausgebrannt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass die Fahrzeuge vorsätzlich in Brand gesteckt wurden und bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

Das war geschehen:

Gegen 3:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge zwei Fahrzeugbrände auf einem Parkplatz an der Bergstraße auf Höhe der Hausnummer 25. Trotz des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte der Feuerwehr Ratingen konnte nicht verhindert werden, dass der Mazda CX-5 und der VW Golf vollständig ausbrannten. Angrenzend geparkte Fahrzeuge wurden glücklicherweise nicht beschädigt.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen gehen die Beamtinnen und Beamten davon aus, dass das Feuer absichtlich entzündet wurde und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein. Ob es einen Tatzusammenhang zu den beiden Autobränden vom Vortag, 6. Oktober 2023, an der Otto-Hahn-Straße in Ratingen gibt, kann derzeit weder bestätigt noch ausgeschlossen werden (Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5619569).

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet um Hinweise. Diese nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter 02102 9981 6210 entgegen.

