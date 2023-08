POL-DU: Duissern: Ehrlicher Finder gibt Geldbörse ab - Eigentümer gesucht

Duisburg (ots) - Was tue ich, wenn ich mich unsicher auf der Straße fühle? An wen wende ich mich, wenn ich Opfer einer Straftat geworden bin? Wo finde ich Hilfe und Schutz? Experten der Polizei Duisburg geben am Freitag (4. August) sowie am Dienstag (8. August) auf dem Wochenmarkt am Kometenplatz Antworten auf diese und weitere Fragen. Beamte des Schwerpunktdienstes ...

mehr