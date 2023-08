Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen/Beeckerwerth: Trickbetrüger erbeuten Ersparnisse - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Zwei Senioren sind am Donnerstag (3. August) Opfer von Trickbetrügern geworden. Die Täter erbeuteten jeweils eine hohe Summe Bargeld. Die Fälle im Detail:

Zur Mittagszeit klingelte das Telefon eines 86-jährigen Mannes aus Rheinhausen. Am anderen Ende der Leitung: angeblich ein Richter des Amtsgerichts Duisburg. Er gaukelte dem Senior vor, dass sein Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Gegen eine Kaution würde ihm die Haft erspart bleiben. Ganze dreieinhalb Stunden telefonierte der 86-Jährige mit dem Betrüger und seinem vermeintlichen Sohn, der weinend in den Hörer schluchzte. Um ihm zu "helfen", suchte der Duisburger seine Ersparnisse zusammen und vereinbarte mit dem falschen Richter einen Termin für die Geldübergabe: 15 Uhr, in einem Wohngebiet nahe der Lindenallee. Dort nahm eine Frau die Beute in Empfang. Als der echte Sohn des Seniors spontan zu Besuch kam, flog der Betrug auf;, sie alarmierten die Polizei.

Die unbekannte Abholerin wird auf etwa 30 Jahre und 1,70 Meter Größe geschätzt. Sie hat eine schmale Statur, trug eine Hornbrille sowie eine dunkle Bluse zu einem braunen Kostüm. Ihre blonden Haare hatte die Frau zu einem Dutt gebunden. Sie sprach akzentfrei Deutsch.

In Beeckerwerth erbeuten Trickbetrüger ebenfalls viel Bargeld. Auch hier klingelte das Telefon eines 73-Jährigen. Dieses Mal war aber angeblich ein Mitarbeiter der örtlichen Sparkasse am Apparat. Er behauptete, dass der Senior sein Geld in Sicherheit bringen müsse, um es vor Diebstahl zu schützen. Der "Sparkassen-Mitarbeiter" würde zeitnah einen Polizisten der Kripo vorbeischicken, der das Bargeld des Mannes sichern würde. Gegen 16:15 Uhr klingelte es dann an der Haustüre des Mannes nahe der Friedrich-Ebert-Straße. Er ließ den vermeintlichen Polizeibeamten ins Haus und übergab ihm die Ersparnisse. Mit dem Hinweis, dass er das Geld nun überprüfen und später wieder zurückbringen wolle, machte sich der Betrüger aus dem Staub - und kam nie wieder.

Er wird auf 30 Jahre und 1,85 Meter Größe geschätzt. Der Mann hat kurze, dunkle Haare mit Seitenscheitel und trug während der Tat ein weißes T-Shirt mit dem Aufdruck Polizei. Er sprach mit türkischem Akzent.

Die Kripo sucht in beiden Fällen Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Die Polizei Duisburg warnt: Informieren und sensibilisieren Sie Ihre Eltern und Großeltern über die miesen Maschen der Trickbetrüger. Bleiben Sie wachsam und vertrauen Sie Fremden niemals Ihre Wertsachen an. Die echte Polizei oder auch ein Richter nimmt Ihr Geld oder Schmuck niemals in Verwahrung. Zweifeln Sie an der Geschichte, die Ihnen ein Anrufer am Telefon erzählt? Dann legen Sie auf und wählen die Notrufnummer 110.

