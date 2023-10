Polizei Mettmann

POL-ME: Juwelier beraubt - Inhaber mit Messer bedroht - Mettmann - 2310035

Mettmann (ots)

In Mettmann hat am Dienstag (10. Oktober 2023) ein bislang noch unbekannter Täter einen Juwelierladen beraubt und den Inhaber mit einem Messer bedroht. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte gegen 14 Uhr ein Mann das Ladenlokal des Juweliers an der Schwarzbachstraße betreten und den Inhaber in ein Verkaufsgespräch verwickelt. Zu dieser Zeit befanden sich keine weiteren Kunden in dem Verkaufsraum. Als der Juwelier, ein 32 Jahre alter Leverkusener, dem vermeintlichen Kunden daraufhin mehrere Schmuckstücke und Armbanduhren präsentierte, zog dieser dann unvermittelt ein Messer und bedrohte den Inhaber damit.

Der Täter griff sich nun mehrere Armbanduhren und flüchtete zu Fuß über den Jubiläumsplatz in Richtung Oberstadt. Anschließend alarmierte der Juwelier die Polizei, die den Räuber jedoch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung leider nicht mehr antreffen konnte.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Täter augenscheinlich bereits am Vortag - also am Montag (9. Oktober 2023) - in dem Juwelierladen war und sich dort umgeschaut hatte. Leider ist der Polizei nicht bekannt, zu welcher Uhrzeit der Täter bereits am Vortag in dem Juwelierladen war - allerdings sollen mit ihm zeitgleich auch andere Kunden in dem Geschäft gewesen sein.

Zu dem Täter liegt die folgende Beschreibung vor:

- männlich - südosteuropäisches Erscheinungsbild (Phänotyp "Balkan") - schlanke Statur - recht groß, etwa zwei Meter - auffällige Pickel auf der Stirn - trug eine kleine runde Brille (laut Juwelier ähnlich wie "Harry Potter") - hatte an einem Handgelenk ein Tattoo - kein Bart - keine Piercings - trug einen beigefarbenen Pullover und dunkle Turnschuhe der Marke "Nike" - führte eine weiße Tüte mit der Aufschrift "Action" mit sich

Die Polizei fragt:

Wer kennt eine Person, auf die die Beschreibung passt oder kann mit sonstigen sachdienlichen Hinweisen die Ermittlungen der Kriminalpolizei unterstützen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Mettmann unter der Rufnummer 02104 982-6250 in Verbindung zu setzen.

