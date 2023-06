Polizei Mettmann

POL-ME: 23-jähriger Autofahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - 2306077

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Mettmann ist am Montag (19. Juni 2023) ein 23 Jahre alter Autofahrer bei einem Auffahrunfall schwer verletzt worden.

Folgendes war geschehen:

Gegen 8:40 Uhr war der 23-jährige Mettmanner mit seinem Citroen Jumpy über die Düsseldorfer Straße in Richtung Düsseldorf gefahren. Hierbei missachtete er einen vor ihm fahrenden Lkw, der an einer Einmündung auf Höhe der Hausnummer 254 bremste, um dort links abzubiegen. Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen fuhr der 23-Jährige aus bislang noch nicht geklärter Ursache ungebremst mit seinem Auto in das Heck des Lkw, wobei er schwer verletzt wurde. Der junge Mann musste daher mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Der Fahrer des Lkw, ein 54 Jahre alter Mann aus Bergheim, verblieb unverletzt.

An seinem Auto entstand ein Totalschaden - und auch der Lkw wurde nicht unerheblich beschädigt. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf eine Summe von rund 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell