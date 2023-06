Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2306075

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Zeit von Samstagabend, 17. Juni 2023, bis Montagmorgen, 19. Juni 2023, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen Elektronikfachmarkt an der Friedrichstraße in Velbert. Unbekannte Täter drangen hierbei gewaltsam in die Lagerräume des Fachmarktes durch eine rückwärtige Tür ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten sie zahlreiche Mobiltelefone mit einem geschätzten fünfstelligen Wert. Vermutlich auf dem Einstiegsweg flohen der oder die unbekannten Tatverdächtigen anschließend in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und sicherte Spuren an der Tatörtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

In der Zeit von Freitagabend, 16. Juni 2023, bis Sonntagnachmittag, 18. Juni 2023, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Ostpreußenstraße in Mettmann-Obschwarzbach. Unbekannte Täter drangen hierbei gewaltsam in eine auf dem Grundstück gelegene Gartenhütte gewaltsam ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Zudem versuchten der oder die Tatverdächtigen ein Fenster der Wohnhauses gewaltsam einzuschlagen, um so in die Wohnräume der Geschädigten zu gelangen, was jedoch misslang. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Samstag, 17. Juni 2023, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus an der Hofstraße in Hilden. Gegen 10:30 Uhr stellten aufmerksame Nachbarn einen akustischen sowie optischen Alarm an einem angrenzenden Einfamilienhaus fest und beobachteten einen Mann, welcher sich fluchtartig von dem Grundstück entfernte. Alarmierte Polizeibeamten stellten einen Einbruchdiebstahl in das Haus fest. Der oder die unbekannten Tatverdächtigen hatten gewaltsam ein Fenster neben der Eingangstür geöffnet und waren so in die Wohnräume der Geschädigten eingedrungen. Diese durchsuchten sie nach Wertgegenständen und flohen vermutlich bei Alarmauslösung von der Tatörtlichkeit.

Der Einbrecher kann als circa 25 Jahre alt, circa 175 cm groß und von sportlicher Statur beschrieben werden. Er hatte schwarze, glatte längere Haare und trug eine schwarze Sonnenbrille.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Der Beuteschaden konnte zunächst nicht beziffert werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

Am Freitagnachmittag, 16. Juni 2023, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Haus an der Straße Am Sandbach in Haan. Unbekannte Täter drangen in der Zeit von 15:30 Uhr bis 18:50 Uhr durch die Terrassentür gewaltsam in die Wohnräume ein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und flohen vermutlich auf dem Einstiegsweg. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 2.000 Euro, der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht verifiziert werden.

Unbekannte Täter drangen am Samstag, 17. Juni 2023, gewaltsam in die Wohnräume eines Einfamilienhauses an der Millrather Straße in Haan-Gruiten ein. In der Zeit von 10:40 Uhr bis 20:10 Uhr hebelten der oder die Einbrecher ein rückwärtig gelegenes Fenster im Erdgeschoss des Hauses auf und gelangten so in die Wohnräume. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten einen Möbeltresor, welcher in der Wand des Schlafzimmers verankert war. Mitsamt ihrer Tatbeute flohen sie unerkannt in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert, der Beuteschaden konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht näher verifiziert werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am Sonntagnachmittag, 18. Juni 2023, brachen bisher unbekannte Täter in die Wohnräume einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße in Langenfeld ein. Unbekannte Täter drangen in der Zeit von circa 15:15 Uhr bis 18 Uhr gewaltsam durch die Wohnungstür in der zweiten Etage in die Wohnräume der Geschädigten sein. Sie durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten hochwertigen Schmuck und Bargeld aus einem Möbeltresor, welcher zudem gewaltsam geöffnet worden war. Anschließend flohen der oder die Tatverdächtigen unerkannt mitsamt ihrer Tatbeute in unbekannte Richtung. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 1.000 Euro, der Beuteschaden wurde im Rahmen der Anzeigenaufnahme auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell