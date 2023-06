Polizei Mettmann

POL-ME: 59-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt - die Polizei ermittelt - Hilden - 2306072

Mettmann (ots)

Am frühen Freitagabend, 16. Juni 2023, kam es in der Hildener Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Folge ein 59-Jähriger schwer verletzt wurde. Der Tatverdächtige flüchtete unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 18:10 Uhr hielt sich ein 59-jähriger Hildener an der Straße "An der Gabelung" in Hilden auf, als es -nach Zeugenangaben - zu einem verbalen Streit mit einem Anwohner bezüglich lauter Musik kam. In Folge des zunächst verbalen Streits wurde der Anwohner gegenüber dem Hildener handgreiflich, so dass dieser zu Boden fiel. Anschließend soll der unbekannte Tatverdächtige den 59-Jährigen durch einen Tritt gegen den Brustkorb schwer verletzt haben.

Während der Schläger unerkannt in unbekannte Richtung floh, alarmierten zufällig anwesende Zeugen die Polizei sowie die Rettungskräfte. Nach einer medizinischen Erstversorgung brachten diese den 59-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Tatverdächtige konnte trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Er kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 180cm groß - circa 30-45 Jahre alt - sportlich-kräftige Figur - lange braune Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden - langer brauner Bart - südländisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einem grauen oder weißen T-Shirt und einer kurzen beigen Hose

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell