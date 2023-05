Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Steinheim - Alkoholfahrt mit Unfall

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 17.20 Uhr meldete ein Zeuge, dass er eine Frau beobachtet habe, welche vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert habe. Die Frau fuhr dann mit ihrem PKW in Schlangenlinien davon. Der Zeuge nannte das Kennzeichen, konnte als Radfahrer dem PKW nicht folgen. Die Beamten der Heidenheimer Polizei nahmen die Fahndung auf. Der gesuchte PKW fiel kurz darauf erneut auf, als er in Söhnstetten einen Unfall verursachte. Die Lenkerin entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Aus Steinheim kam dann die dritte Meldung über die auffällige Fahrweise der PKW-Fahrerin. Dort wurde der PKW dann durch die Beamten kontrolliert. Bei der Kontrolle geriet die Frau in einen psychischen Ausnahmezustand. Ein Alkoholtest führte sie nicht durch. Die 39-jährige Frau musste mit Zwang in die Klinik zur Blutentnahme gebracht werden.

