Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Friedeburg - Einbruch in Wohnhaus Unbekannte sind in ein Wohnhaus in Friedeburg eingebrochen. Zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, stiegen die Täter im Abickhafer Feldweg gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, aber nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen. Verkehrsgeschehen ...

