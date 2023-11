Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Wittmund - Auffahrunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Fahren unter Alkoholeinfluss Ein 60-jähriger Autofahrer war am Mittwochnachmittag alkoholisiert in Friedeburg unterwegs. Die Polizei hielt den Mann gegen 16.20 Uhr im Marxer Feldweg an. Die Beamten stellten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Dem VW-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Autoschlüssel wurde sichergestellt. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

Wittmund - Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße in Wittmund ist am Mittwoch eine Autofahrerin verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 8.30 Uhr eine 21-jährige VW Golf-Fahrerin auf der Auricher Straße in Richtung Aurich und übersah, dass vor ihr eine VW Touran-Fahrerin an einer Ampel halten musste. Die 21-Jährige fuhr auf wodurch die 30-jährige VW Touran-Fahrerin leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell