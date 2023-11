Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Hage - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hauptstraße in Hage hat sich am Dienstag eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 15.20 Uhr und 16.20 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Skoda Fabia. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Kind angefahren

Auf der Emder Straße in Aurich wird am Mittwoch ein Kind angefahren. Gegen 14.40 Uhr will ein 10-jähriges Mädchen die Straße mit ihrem Fahrrad überqueren. Hierbei wird sie von einem in Richtung Aurich fahrenden Audi erfasst. Nach ersten Erkenntnissen habe die 23-jährige Autofahrerin das Kind aufgrund eines auf der anderen Fahrbahn im Stau stehenden Lkws nicht gesehen. Das Mädchen wird schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Norden - Pedelec-Fahrer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Pedelec-Fahrer kam es am Mittwoch in Norden. Gegen 15.45 Uhr fuhr ein 27-Jähriger mit einem Mercedes Sprinter auf dem Bahnhofsweg. Als er auf die Bundesstraße 72 einbiegen wollte, übersah er den Pedelec-Fahrer. Der 72-Jährige wurde leicht verletzt.

Hage - Unfall nach Vorfahrtsverstoß

Zu einem Unfall kam es am Mittwoch in Hage. Ein 18-jähriger Skoda-Fahrer fuhr gegen 17.55 Uhr auf der Straße Am Edenhof. Auf Höhe der Kreuzung zur Halbemonder Straße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 29-jährigen Mercedes-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß. Der 29-Jährige und zwei weitere Insassen im Alter von 27 und 4 Jahren wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich.

