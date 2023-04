POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Lkw-Fahrer unter Drogen

BAD DÜRKHEIM (ots) - Zu einem bislang nicht bekannten Zeitraum wurden in einem Wingert südöstlich von Weisenheim am Sand in der Nähe des Ludwigshains, zehn Weinbergsdrähte durchtrennt. Der Schaden wurde am 04.04.2023 festgestellt. Die bislang unbekannten Täter, durchtrennten mit einem bislang nicht bekannten Werkzeug, die Weinbergsdrähte. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Es entstand ein Sachschaden von 200 ...

